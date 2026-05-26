Il presidente di Exor si è incontrato con Comolli, Chiellini e Spalletti, chiedendo loro di concentrarsi sulla stabilità e sulla crescita della squadra, evitando errori già commessi. La strategia prevede una maggiore centralità di Luciano nel progetto, con l’obiettivo di rafforzare la gestione interna. La decisione di sospendere la rivoluzione mira a mantenere equilibrio, mentre si valutano le prossime mosse per il futuro della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Una prova d’appello, qualcosa di simile. John Elkann, numero uno bianconero, è chiamato a decidere e decidere significa mettere ordine su una realtà sconfinata nel (quasi) caos. Rivoluzione sullo stile rossonero alla Cardinale o un passaggio netto, ma non giacobino sopra le teste dei suoi amministratori o tecnici alla Continassa? Il tempo delle riflessioni non è finito, ma l’indirizzo c’è: cambiare o, meglio, ricambiare marcia al vertice del club non avrebbe quel senso compiuto che ci si può aspettare come non lo ha avuto nel recente passato. Elkann ha rivoltato la sua Juventus più volte – l’ultima lo scorso giugno -, ma non ha ribaltato i risultati sul campo: così, stavolta, la volontà sembra andare verso una conferma dei protagonisti della non qualificazione Champions con ruoli o compiti più definiti o diversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, scende in campo Elkann: cosa chiede a Comolli, Chiellini e Spalletti. I retroscena

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COSA RISCHIA COMOLLI ALLEANZA ELKANN-SPALLETTI

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