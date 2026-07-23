Meloni insiste sulle preferenze | tensioni sulla legge elettorale Nel frattempo in Emilia-Romagna via libera alla legge sul fine vita
Il centrodestra spinge per approvare le preferenze sulla legge elettorale, ma le opposizioni protestano. In Emilia-Romagna, è stata approvata la legge sul fine vita. Dopo la condanna di un esponente della maggioranza a pagare 300mila euro per il licenziamento di due ex collaboratori, la richiesta di dimissioni si fa più insistente. Le tensioni interne sulla legge elettorale aumentano, mentre il Parlamento si muove anche su altri fronti.
Centrodestra ancora diviso sulle preferenze, spinge per accelerare l'iter ma le opposizioni protestano. Dopo la notizia della condanna di Ilaria Salis al pagamento di un risarcimento di 300mila euro per il licenziamento di due suoi ex collaboratori, la maggioranza chiede le dimissioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Governo, Meloni insiste sulle preferenze: ancora tensioni sulla legge elettorale. Cdx attacca sul caso Salis: “Si dimetta”: news in direttaIl centrodestra chiede le dimissioni di una deputata condannata a pagare 300mila euro di risarcimento per il licenziamento di due ex collaboratori.
Fine vita, l’Emilia Romagna approva la legge sul suicidio assistitoIn Emilia-Romagna è stata approvata una legge sul suicidio medicalmente assistito.
Argomenti più discussi: Meloni insiste sulle preferenze ma al Senato legge elettorale nel vivo solo a settembre; Ilaria Salis condannata per aver licenziato due ex collaboratori: dovrà pagare 300mila euro di risarcimento.
Meloni la testona. Mette al muro Tajani sulle preferenzeLa premier chiede lealtà e insiste sulle preferenze contro il volere del vicepremier forzista e dei Berlusconi. In Lega avvisano: O cediamo o Meloni se ne va al voto da sola. O con Vannacci. Il m ... ilfoglio.it
Schlein: È stato un voto contro l'arroganza di Meloni. Il governo ha fallito, andate a casa Mi sa che la Meloni non ne imbrocca anche lei più' una come Salvini. Il governo va sotto sulla votazione dell' emendamento proposto dalla Meloni e dai F.lli d' Italia sulle facebook
Meloni assicura: Tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto. Il messaggio ad amici e nemici: Sulle preferenze non cambio ideaIn una lunga intervista al Giornale, la premier interviene sui recenti casi di cronaca ma ragiona anche sulle prossime elezioni ... today.it