Governo Meloni insiste sulle preferenze | ancora tensioni sulla legge elettorale Cdx attacca sul caso Salis | Si dimetta | news in diretta

Notizia in breve

Il centrodestra chiede le dimissioni di una deputata condannata a pagare 300mila euro di risarcimento per il licenziamento di due ex collaboratori. La vicenda ha alimentato tensioni sulla legge elettorale, con il governo che insiste sulle preferenze e spinge per accelerare l’iter, mentre le opposizioni protestano. La discussione si svolge in un clima di divisioni interne e critiche pubbliche, con il focus sui recenti sviluppi giudiziari.