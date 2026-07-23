Governo Meloni insiste sulle preferenze | ancora tensioni sulla legge elettorale Cdx attacca sul caso Salis | Si dimetta | news in diretta
Il centrodestra chiede le dimissioni di una deputata condannata a pagare 300mila euro di risarcimento per il licenziamento di due ex collaboratori. La vicenda ha alimentato tensioni sulla legge elettorale, con il governo che insiste sulle preferenze e spinge per accelerare l’iter, mentre le opposizioni protestano. La discussione si svolge in un clima di divisioni interne e critiche pubbliche, con il focus sui recenti sviluppi giudiziari.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Centrodestra ancora diviso sulle preferenze, spinge per accelerare l'iter ma le opposizioni protestano. Dopo la notizia della condanna di Ilaria Salis al pagamento di un risarcimento di 300mila euro per il licenziamento di due suoi ex collaboratori, la maggioranza chiede le dimissioni. Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Governo Meloni, oggi si vota sulla legge elettorale: attesa per le divisioni del centrodestra sulle preferenze. Nel pomeriggio Cdm: news in diretta
Governo, maggioranza ko su legge elettorale per un solo voto, bocciate preferenze proposte da Fdi, Meloni: “Serve riflessione nel Cdx”: news in direttaLa maggioranza alla Camera ha subito una battuta d’arresto sulla legge elettorale, bocciando le preferenze proposte da Fdi.
Temi più discussi: Legge elettorale, maggioranza ancora divisa, Meloni va avanti; Il mare di Meloni. Ottiene l’ok alla legge elettorale e salva l’estate. In programma una festa per il record di governo; Meloni insiste sulle preferenze ma al Senato legge elettorale nel vivo solo a settembre; Le opposizioni unite: Premier sfiduciata, ora deve dimettersi.
Pronti allo sciopero o Pronto soccorso! Nessuna ordinanza o decreto per mettere in sicurezza i lavoratori dal caldo nei luoghi di lavoro, si schiatta dal caldo e rischiano il colpo di calore! il Governo Meloni, perde la testa sulle preferenze e insiste sui fermi preve facebook
Il Governo #Meloni insiste sull’autonomia differenziata. Noi continueremo a contrastarla: la #sanità ha bisogno di investimenti, non di una riforma che rischia di aumentare le disuguaglianze. La #salute è un diritto, non un privilegio. x.com
Governo, Meloni insiste sulle preferenze: ancora tensioni sulla legge elettorale. Cdx attacca sul caso Salis: Si dimetta: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Centrodestra ancora diviso sulle preferenze, spinge per accelerare l'iter ma le opposizioni protestano ... fanpage.it
Meloni la testona. Mette al muro Tajani sulle preferenzeLa premier chiede lealtà e insiste sulle preferenze contro il volere del vicepremier forzista e dei Berlusconi. In Lega avvisano: O cediamo o Meloni se ne va al voto da sola. O con Vannacci. Il m ... ilfoglio.it