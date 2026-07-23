Il primo incontro tra il nuovo premier britannico e il presidente del consiglio italiano si è concentrato su tre punti principali: la necessità di mantenere aperto lo stretto di Hormuz, la volontà di proseguire senza arretramenti sulla questione ucraina e la discussione sullo sviluppo di un nuovo modello di caccia. Le due figure hanno espresso impegno a collaborare su questi temi, sottolineando l'importanza di ogni sforzo per evitare escalation.

Tenere aperto Hormuz, non arretrare sull’Ucraina e portare avanti il caccia del futuro. È su questi tre dossier che Giorgia Meloni e il nuovo premier britannico Andy Burnham hanno inaugurato il loro rapporto politico. Nella prima telefonata tra Palazzo Chigi e Downing Street, Roma e Londra hanno confermato una sintonia che va dalle crisi internazionali alla cooperazione militare e industriale. La presidente del Consiglio ha innanzitutto rivolto a Burnham le congratulazioni e i migliori auguri per il nuovo incarico, sottolineando la volontà italiana di « rafforzare ulteriormente la solida collaborazione e le eccellenti relazioni bilaterali tra Roma e Londra». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Secoloditalia.it - Meloni chiama Burnham, l’asse Roma-Londra riparte da Hormuz: “Ogni sforzo per la de-escalation”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni-Burnham, l’asse tra Italia e Regno Unito riparte: il piano su caccia, Ucraina e HormuzItalia e Regno Unito hanno avviato un nuovo dialogo su temi di sicurezza e politica estera.

Nuova legge elettorale, si riparte. Asse Meloni-Schlein?Il governo ha annunciato l’intenzione di portare a termine la prima lettura della nuova legge elettorale entro l’estate.

Si parla di: 'Tra Londra e Roma un vero feeling, proseguirà con Burnham'.

Meloni sente Burnham: Perseguire sforzi per una de-escalation nello Stretto di HormuzMeloni sente Burnham: Perseguire sforzi per una de-escalation nello Stretto di Hormuz Leggi tutto su Agenzia Nova ... agenzianova.com

Primo colloquio Meloni-Burnham: relazioni Roma-Londra eccelenti, il nuovo premier invitato a RomaNecessità condivisa fare ognoi sforzo per de-escalation ad Hormuz. Sostegno comune a Ucraina, intensificare cooperazione Ue-Gb ... askanews.it