Meloni chiama Burnham l’asse Roma-Londra riparte da Hormuz | Ogni sforzo per la de-escalation

Da secoloditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo incontro tra il nuovo premier britannico e il presidente del consiglio italiano si è concentrato su tre punti principali: la necessità di mantenere aperto lo stretto di Hormuz, la volontà di proseguire senza arretramenti sulla questione ucraina e la discussione sullo sviluppo di un nuovo modello di caccia. Le due figure hanno espresso impegno a collaborare su questi temi, sottolineando l'importanza di ogni sforzo per evitare escalation.

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Tenere aperto Hormuz, non arretrare sull’Ucraina e portare avanti il caccia del futuro. È su questi tre dossier che Giorgia Meloni e il nuovo premier britannico Andy Burnham hanno inaugurato il loro rapporto politico. Nella prima telefonata tra Palazzo Chigi e Downing Street, Roma e Londra hanno confermato una sintonia che va dalle crisi internazionali alla cooperazione militare e industriale. La presidente del Consiglio ha innanzitutto rivolto a Burnham le congratulazioni e i migliori auguri per il nuovo incarico, sottolineando la volontà italiana di « rafforzare ulteriormente la solida collaborazione e le eccellenti relazioni bilaterali tra Roma e Londra». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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