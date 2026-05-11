Nuova legge elettorale si riparte Asse Meloni-Schlein?

Il governo ha annunciato l’intenzione di portare a termine la prima lettura della nuova legge elettorale entro l’estate. La questione riguarda le modalità di riforma del sistema di voto e il possibile coinvolgimento di diversi gruppi politici. La premier ha stabilito un calendario preciso, con l’obiettivo di accelerare i tempi, mentre si continua a discutere sulle modalità di approvazione tra le forze politiche.

Roma, 11 maggio 2026 – L’ora della verità si avvicina, soprattutto per questioni di calendario: la premier vuole arrivare alla prima lettura della nuova legge elettorale entro l’estate. È ormai necessario che tutti scoprano le carte; per questo, tra oggi e domani (si deciderà in mattinata) si terrà un vertice dei leader di maggioranza allargato ai tecnici. https:www.quotidiano.netvideoesterilelettorale-tajani-centrodestra-unito-ce-condivisione-completa-bfhu2881 Giorgia Meloni è disposta a mediare su tutto, sia con gli alleati che con le opposizioni, pure su entità e modello del premio di maggioranza purché garantisca un risultato netto. Ora, il testo depositato in Parlamento dal centrodestra prevede che la coalizione capace di superare il 40% dei consensi ottenga ben 70 seggi extra alla Camera e 35 al Senato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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