Meloni-Burnham l’asse tra Italia e Regno Unito riparte | il piano su caccia Ucraina e Hormuz
Italia e Regno Unito hanno avviato un nuovo dialogo su temi di sicurezza e politica estera. Durante la telefonata, i leader hanno discusso di questioni legate a programmi di caccia, assistenza all’Ucraina e la regione del Golfo di Hormuz. L’incontro segna un passo avanti nel rafforzamento della cooperazione tra i due paesi, con un focus su sicurezza e strategie condivise. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato eventuali accordi o decisioni concrete.
L' Italia e il Regno Unito provano a imprimere una nuova accelerazione alla loro collaborazione strategica. Nel primo colloquio telefonico tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, i due leader hanno ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di difesa, sicurezza e politica estera. Il confronto si inserisce in una fase di riassetto delle relazioni tra Londra e Bruxelles, mentre il nuovo governo britannico ha già avviato contatti con le istituzioni europee in vista del prossimo vertice Ue-Regno Unito. Il GCAP resta il simbolo della cooperazione strategica.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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