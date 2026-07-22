Meloni-Burnham l’asse tra Italia e Regno Unito riparte | il piano su caccia Ucraina e Hormuz

Notizia in breve

Italia e Regno Unito hanno avviato un nuovo dialogo su temi di sicurezza e politica estera. Durante la telefonata, i leader hanno discusso di questioni legate a programmi di caccia, assistenza all’Ucraina e la regione del Golfo di Hormuz. L’incontro segna un passo avanti nel rafforzamento della cooperazione tra i due paesi, con un focus su sicurezza e strategie condivise. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato eventuali accordi o decisioni concrete.