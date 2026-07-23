Melonellum la tentazione di FdI | un emendamento sul ballottaggio

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un emendamento sul ballottaggio proposto da Melonellum ha suscitato interesse tra i membri di Fratelli d’Italia. La proposta è stata avanzata da Pera, che ha ricevuto il sostegno di La Russa. Le riunioni dei gruppi di Forza Italia e Lega sono previste entro fine mese per discutere le preferenze, mentre il voto sul testo è programmato per settembre.

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La mossa di Pera che piace a La Russa. Sulle preferenze riunioni dei gruppi di FI e Lega entro fine mese. Il voto sul testo a settembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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