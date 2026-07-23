Melonellum la tentazione di FdI | un emendamento sul ballottaggio
Un emendamento sul ballottaggio proposto da Melonellum ha suscitato interesse tra i membri di Fratelli d’Italia. La proposta è stata avanzata da Pera, che ha ricevuto il sostegno di La Russa. Le riunioni dei gruppi di Forza Italia e Lega sono previste entro fine mese per discutere le preferenze, mentre il voto sul testo è programmato per settembre.
La mossa di Pera che piace a La Russa. Sulle preferenze riunioni dei gruppi di FI e Lega entro fine mese. Il voto sul testo a settembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Temi più discussi: Melonellum, la tentazione di FdI: un emendamento sul ballottaggio; Nessun agguato, il Melonellum approvato alla Camera; Comunque vada a finire con la legge elettorale, sulle preferenze si è persa un'occasione; Il sì della Camera ai cocci del Melonellum: c’è anche la norma per favorire Renzi&C.
Cari genitori, se volete portare i vs bambini allo zoo, sappiate che avete un’alternativa: chiedere di assistere ai lavori parlamentari dalle tribune. Unico piccolo inconveniente: mi raccomando, niente noccioline da lanciare, per quanto la tentazione possa essere x.com
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