Melonellum la tentazione di FdI | un emendamento sul ballottaggio

Notizia in breve

Un emendamento sul ballottaggio proposto da Melonellum ha suscitato interesse tra i membri di Fratelli d’Italia. La proposta è stata avanzata da Pera, che ha ricevuto il sostegno di La Russa. Le riunioni dei gruppi di Forza Italia e Lega sono previste entro fine mese per discutere le preferenze, mentre il voto sul testo è programmato per settembre.