Legge elettorale il Campo largo e la tentazione del blitz | perché potrebbe votare l’emendamento di FdI sulle preferenze

Dopo più di tre ore di discussione tra i rappresentanti del centrodestra, si è aperto il dibattito sulla legge elettorale, concentrandosi sulla questione delle preferenze. La riunione si è svolta in un clima teso, con alcuni partiti che hanno manifestato la possibilità di votare un emendamento di Fratelli d’Italia che riguarda proprio questo tema. La discussione, definita da alcuni come un “clima da resa dei conti”, si è svolta in via della Scrofa.

È il day after della travagliata riunione degli sherpa del centrodestra sulla legge elettorale. Un «clima da resa dei conti» nel confronto di oltre tre ore in via della Scrofa, incagliato sul nodo delle preferenze. C’è tempo fino a lunedì 13 luglio per la presentazione degli emendamenti prima dell’approdo in Aula, e nel centrodestra si tratta a oltranza. Esclusi nuovi vertici di maggioranza oggi, 9 luglio, si attende Giorgia Meloni. La premier, rientrata da Ankara dopo il vertice Nato, è chiamata a serrare le fila. Sul tavolo della maggioranza i dossier aperti restano due. Sul voto fuorisede, Fratelli d’Italia non è intenzionata a mollare la presa, fanno sapere a Open: l’orientamento, spiegano dal partito, è presentare comunque un emendamento. 🔗 Leggi su Open.online

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