Oggi si svolgono le votazioni sulla legge elettorale nota come Melonellum, con una diretta video disponibile per seguire i lavori. L’emendamento relativo alle finte preferenze è tra i punti principali discussi. Sono in corso anche le votazioni sul rischio di voto segreto, un tema che ha suscitato diverse discussioni tra le forze politiche. La seduta si tiene nell’Aula della Camera, con l’obiettivo di approvare o modificare il testo legislativo.

Le votazioni sulla legge elettorale, che il centrodestra chiama Stabilicum e i critici chiamano Melonellum, arrivano finalmente nell’Aula della Camera. La novità è l’accordo su un emendamento che introduce le preferenze, anche se formulata come proposto dal centrodestra, in realtà circa i tre quarti dei parlamentari sarebbero eletti come “ nominati ” dai leader di partito che formano le liste. Le opposizioni hanno già chiesto che su alcune norme l’Aula si esprima col voto segreto, con possibili conseguenze in entrambi gli schieramenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, si vota sul Melonellum: diretta video. L’emendamento sulle finte preferenze e i rischi del voto segreto

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