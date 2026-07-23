Medio Oriente nuova notte di attacchi in Iran | intesa Washington-Riad sul nucleare

Le forze statunitensi hanno condotto attacchi contro obiettivi militari iraniani, tra cui infrastrutture marittime, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Questi attacchi sono avvenuti durante una notte di nuovi scontri nella regione del Medio Oriente. Nel frattempo, si segnala un accordo tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita riguardo a questioni legate al programma nucleare iraniano.

Marco Guerra - Città del Vaticano “Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui infrastrutture marittime, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare marittimi civili e navi mercantili", è quanto riferisce l’ormai consueto resoconto quotidiano dei raid Usa, diffuso dal Comando centrale americano (Centcom) su X. Read Also Hormuz al centro delle operazioni militari Il Centcom afferma poi che il blocco navale viene mantenuto e che sono state deviate nove navi che tentavano di entrare o uscire in porti iraniani. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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SESTA NOTTE DI ATTACCHI: GLI USA COLPISCONO ANCORA LIRAN

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