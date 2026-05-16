Medio Oriente | USA e Israele pianificano nuovi attacchi all’Iran

Le notizie provenienti dal Medio Oriente segnalano che le forze statunitensi e israeliane stanno pianificando nuovi attacchi contro l'Iran. Si parla di operazioni mirate a estrarre l'uranio dai tunnel di Isfahan e di vulnerabilità che avrebbero consentito agli hacker iraniani di penetrare i sistemi di distribuzione di carburante gestiti dagli Stati Uniti. Le fonti indicano che le agenzie coinvolte stanno coordinando le manovre militari e informatiche per contrastare le attività di Teheran nella regione.

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