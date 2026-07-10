Nella notte, sono stati condotti nuovi raid contro l’Iran, colpendo la città portuale di Konarak e la centrale nucleare di Bushehr. Questi attacchi seguono un’intensa giornata di scontri, che ha causato almeno 14 vittime tra le forze iraniane. Teheran ha promesso di resistere agli attacchi. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali responsabilità o danni specifici. La situazione rimane tesa nella regione, con continui scontri tra le parti coinvolte.

Paola Simonetti - Città del Vaticano La città portuale di Konarak e la centrale nucleare di Bushehr sono stati i nuovi obiettivi di attacchi contro l’Iran, dopo l’intenso fuoco incrociato di ieri che ha provocato almeno 14 vittime iraniane. Nuovi raid, quelli delle scorse ore, di cui gli Stati Uniti negano la responsabilità, ma che per le autorità iraniane non sarebbero casuali perchè coincidenti con la sepoltura dell’ex Guida Suprema, Ali Khamanei, ucciso all’inizio dello scontro con gli Stati Uniti il 28 febbraio scorso. Il nodo di Hormuz Read Also Teheran promette una resistenza incrollabile, soprattutto capitolo al centro del braccio... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Vaticannews.va - Medio Oriente, nuova notte di raid sull’Iran: Teheran promette resistenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Medio Oriente, uccisi i vertici militari iraniani - 1mattina News 18/03/2026

Notizie e thread social correlati

Medio Oriente sull’orlo del conflitto regionale: attacchi Usa in Iran, risposta di Teheran e tensione nello Stretto di HormuzGli Stati Uniti hanno condotto attacchi in Iran, provocando una risposta da parte di Teheran.

Medio Oriente sull’orlo: Trump avverte, “possibile ripresa degli attacchi all’Iran” mentre Teheran lancia un piano in 14 puntiIl Medio Oriente si trova in una fase di tensione crescente, con il presidente degli Stati Uniti che ha avvertito di una possibile ripresa degli...

Argomenti più discussi: Medio Oriente, tregua violata fra Usa e Iran. Scambio di fuoco nella notte; USA-Iran: nuova escalation?; Borse europee in rialzo con la nuova ondata di attacchi Usa all’Iran; Gli Stati Uniti hanno attaccato ancora l’Iran.

MEDIO ORIENTE | Seconda notte di attacchi americani sull’Iran. Ghalibaf: Hormuz apre solo con accordi iraniani, non con le minacce americane #ANSA x.com

Nuova escalation in Medio Oriente: USA tornano a colpire l'Iran, Teheran risponde(Teleborsa) - Nuova escalation in Medio Oriente. Nella notte è ripresa la serie di scambi di attacchi tra USA e Iran che nelle ultime 48 ore ha messo a dura prova il cessate il fuoco e rilanciato i ... borsaitaliana.it