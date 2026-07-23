La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse sui depositi al 2,25%. Tuttavia, ha annunciato che continuerà a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente, dove recenti scontri potrebbero portare a un aumento dei prezzi dell’energia. La decisione arriva in un contesto di incertezza legato alle tensioni regionali, che potrebbero influenzare i mercati finanziari e i costi energetici. La prossima riunione è prevista a settembre.

Milano, 23 lug. (askanews) - La Banca Centrale Europea ha mantenuto invariato il suo tasso di interesse di riferimento sui depositi al 2,25%, ma ha dichiarato che "monitorerà attentamente" la situazione in Medio Oriente, aprendo la strada a un aumento a settembre, poiché i nuovi scontri minacciano di far salire i prezzi. "C'è una crescente incertezza e questo vale per tutti i settori", ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Medio Oriente, Lagarde: monitoriamo impatto schock energetico

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