Guerra in Medio Oriente 8 imprese su 10 in Fvg temono l' impatto sull' economia

Otto imprese su dieci nel settore commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia temono che il prolungarsi della crisi in Medio Oriente possa danneggiare le loro attività. La maggior parte delle aziende segnala preoccupazioni legate a cali di vendite e riduzioni di clienti. Nessuna delle imprese ha annunciato misure concrete, ma il timore di ripercussioni economiche è diffuso tra le realtà locali. La crisi internazionale influenza direttamente le attività commerciali della regione.

Otto imprese su dieci nel settore del commercio, turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia temono che il protrarsi della crisi in Medio Oriente avrà effetti negativi sulla propria attività. È uno dei dati più significativi che emerge dall'osservatorio congiunturale di Confcommercio Fvg sul. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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LA GUERRA IN MEDIORIENTE PESERA' SU BOLLETTE DI FAMIGLIE E IMPRESE DEL FVG PER MEZZO... | 28/03/2026

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