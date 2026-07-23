Lagarde | Lo shock energetico non ha ancora mostrato tutti i suoi effetti cosa cambia per mutui e BTP

La BCE ha mantenuto invariati i tassi di interesse, con il deposito al 2,25%, il rifinanziamento principale al 2,40% e il prestito marginale al 2,65%. La presidente ha detto che gli effetti dello shock energetico non sono ancora del tutto visibili. La banca centrale non ha annunciato la fine delle politiche restrittive, nonostante i tassi invariati. Nessuna modifica è stata comunicata per mutui o BTP.

La BCE lascia i tassi invariati, ma non dichiara conclusa la battaglia contro l’inflazione. Al termine della riunione del 23 luglio, il Consiglio direttivo ha confermato il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%. La scelta era largamente attesa, dopo l’aumento di 25 punti base deciso a giugno. La vera notizia, però, è nel messaggio con cui Christine Lagarde ha accompagnato la decisione: “Il pieno impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi”. Petrolio e gas restano su livelli elevati e molto volatili, mentre il conflitto in Medio Oriente continua a rendere fragile lo scenario economico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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