MEDIASET | UN NUOVO MODELLO PER UNA TV E UN PRODOTTO SEMPRE PIÙ EVOLUTI

Il Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE ha annunciato l’attuazione immediata di un nuovo modello organizzativo per la televisione in Italia, con un focus su un’offerta di prodotto più evoluta. La riorganizzazione riguarda la struttura del settore televisivo e lo sviluppo dei contenuti, che saranno gestiti secondo nuove linee guida. L’obiettivo è aggiornare l’approccio e migliorare la produzione, senza specificare dettagli sulle aree coinvolte o sui cambiamenti di personale.

Nell'ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, diventa operativo da subito il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Questa evoluzione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al completamento dell'operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”. Niccolò Querci ricoprirà quella di Vicepresidente. L'assetto organizzativo conferma Mauro Crippa quale Direttore Generale Informazione e Comunicazione. Inoltre, rafforza l'area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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