Arisa è stata vista recentemente con un nuovo fidanzato e ha espresso l'intenzione di aumentare le apparizioni in televisione. La cantante ha dichiarato di voler partecipare più frequentemente a programmi televisivi nei prossimi mesi. Non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un progetto televisivo in cantiere. La sua vita sentimentale sembra aver ripreso ritmo, mentre la carriera in tv si prepara a intensificarsi.

Per Arisa si prospetta un periodo ricco di novità. La cantante avrebbe grandi ambizioni televisive e, secondo i rumor, anche il cuore sarebbe tornato a battere. Ecco cosa sappiamo. Leggi anche: La verità è che non vi preoccupa il dimagrimento di Arisa, ma il fatto che usi il suo corpo come vuole Per Arisa potrebbe essere arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo professionale. Negli ultimi anni la cantante ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza tra musica, programmi televisivi e talent show, conquistando il pubblico anche nelle vesti di giudice e conduttrice. Adesso, però, le sue ambizioni sembrano essere ancora più grandi.... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arisa ha un nuovo fidanzato, ma soprattutto tanta voglia di tv: in futuro la vedremo sempre più spesso in televisione

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Con un brano iconico di Arisa emoziona tutti, ma soprattutto lei!canta Meraviglioso amore mio

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