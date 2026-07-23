Mdpv in tre sorpresi con la droga del sesso | a rischio la salute con attacchi di panico collassi e infarti

Da corrieredelveneto.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La droga del sesso arriva anche nel Bellunese. Un potente psicostimolante sintetico, utilizzato per prolungare o intensificare l’attività sessuale, è finito al centro di un’importante operazione dei carabinieri della Compagnia di Feltre. La sostanza incriminata è l’Mdpv, acronimo di metilenediossipirovalerone, uno psicostimolante sintetico noto anche come «Pv». Si tratta di un composto chimico di sintesi capace di eliminare la stanchezza, ridurre l’appetito e amplificare in maniera estrema gli stimoli sensoriali. Proprio queste caratteristiche l’hanno reso una delle droghe più ricercate, nell’ambito del cosiddetto «chemsex», un fenomeno che... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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