Bagnoli | sorpresi con la droga Arrestati dalla Polizia di Stato

Due persone sono state fermate dalla Polizia in via Coroglio e trovate in possesso di diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, ecstasy, anfetamina e ketamina. Durante il controllo, sono stati sequestrati anche alcuni soldi contanti. Gli arrestati sono stati portati in commissariato e le sostanze sono state sottoposte a sequestro. La Polizia ha avviato le procedure di identificazione e accertamento.

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