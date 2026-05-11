Bagnoli | sorpresi con la droga Arrestati dalla Polizia di Stato
Due persone sono state fermate dalla Polizia in via Coroglio e trovate in possesso di diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, ecstasy, anfetamina e ketamina. Durante il controllo, sono stati sequestrati anche alcuni soldi contanti. Gli arrestati sono stati portati in commissariato e le sostanze sono state sottoposte a sequestro. La Polizia ha avviato le procedure di identificazione e accertamento.
Fermati dalla Polizia in via Coroglio con cocaina, ecstasy, anfetamina e ketamina: sequestrata anche una somma di denaro contante.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due 37enni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio, hanno notato due uomini cedere ad un altro soggetto un involucro in cambio di una banconota.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia
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