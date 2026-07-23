Fino al 31 luglio, il Comune di Ferrara ha installato in diversi punti di Milano maxi pannelli pubblicitari di circa 300 metri quadrati. La campagna si rivolge principalmente alla Generazione Z e utilizza un linguaggio e immagini pensati per coinvolgere i giovani. La promozione include anche campagne sui principali mezzi di comunicazione e in luoghi strategici della città. Questa iniziativa rappresenta un tentativo di presentare la città estense a un pubblico più giovane e di promuoverne l’immagine in modo diretto.

Fino al 31 luglio, il Comune di Ferrara porta per la prima volta la città estense in formato maxi nel cuore di Milano, con un linguaggio pensato per parlare direttamente alla Gen Z e quasi 300 metri quadri di spazi promozionali. Ferrara sceglie la metropolitana cosmopolita come spazio per raccontarsi a un pubblico giovane, con una campagna che, per due settimane (è partita lo scorso 16 luglio), animerà tre delle location più frequentate e instagrammabili della città: i Navigli (Darsena Ripa di Porta Ticinese - vicolo dei Lavandai), la Basilica di San Carlo (corso Vittorio Emanuele II e San Babila) e zona Gae Aulenti (corso Como e via Capelli) vicino al rinomato quartiere Isola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maxipannelli per lo sbarco a Milano. Campagna ’young’ nei luoghi chiave. Tabelloni per 300 metri quadri

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