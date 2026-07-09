Brucia un magazzino Bartolini a Milano in fiamme 8.000 metri quadri e vari semi-rimorchi
Mercoledì 8 luglio, un incendio ha coinvolto un magazzino di 8.000 metri quadrati di un'azienda di spedizioni a Milano. Le fiamme sono divampate in via Don Giovanni Manzoni e hanno interessato anche diversi semi-rimorchi parcheggiati all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre nel pomeriggio per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Brucia un magazzino Bartolini a Milano. I vigili del fuoco sono stati impegnati dal pomeriggio di mercoledì 8 luglio con numerose squadre per un incendio sviluppatosi all’interno di un magazzino dell’azienda di spedizioni Bartolini in via Don Giovanni Manzoni, a Milano. La colonna di fumo, particolarmente intensa, è stata da subito visibile a diversi chilometri di distanza. Interessati dalle fiamme circa 8000mq di magazzini e diversi semirimorchi posteggiati sulle rampe di carico della struttura. Sul posto è stato predisposto un imponente dispositivo di soccorso: sono complessivamente impegnati circa 50 Vigili del Fuoco provenienti anche dai... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Brucia un magazzino Bartolini a Milano, in fiamme 8.000 metri quadri e vari semi-rimorchi
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