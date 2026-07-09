Brucia un magazzino Bartolini a Milano, in fiamme 8.000 metri quadri e vari semi-rimorchi

Notizia in breve

Mercoledì 8 luglio, un incendio ha coinvolto un magazzino di 8.000 metri quadrati di un'azienda di spedizioni a Milano. Le fiamme sono divampate in via Don Giovanni Manzoni e hanno interessato anche diversi semi-rimorchi parcheggiati all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre nel pomeriggio per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.