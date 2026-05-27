Rolex acquista in via MonteNapoleone a Milano un palazzo di 3.500 metri quadri alla cifra di 135 milioni di euro

Un palazzo di 3.500 metri quadrati nel cuore di Milano, in via MonteNapoleone, è stato acquistato da Rolex per 135 milioni di euro. L'operazione si inserisce in un contesto di numerosi passaggi di proprietà di immobili di pregio nel Quadrilatero della moda, dove il mercato immobiliare registra trattative e trasferimenti di grandi blocchi a cifre elevate. La zona è al centro di un fermento immobiliare legato a transazioni di alto livello.

Il mercato immobiliare nel Quadrilatero della moda a Milano è in continuo fermento, con trattative e trasferimenti di interi blocchi a prezzi stellari. Pochi giorni fa la notizia del fondatore dell'azienda dolciaria Tre Marie che ha passato al nipote la proprietà dell'edificio ora affittato alla griffe Dolce & Gabbana, mentre da quanto risulta al Giornale d'Italia in queste ore si sta chiudendo l'acquisto da parte di Rolex del palazzo in via MonteNapoleone angolo Manzoni (di fronte all'hotel de Milan) con una superficie di circa 3.500 metri quadri. A vendere sarebbe una famiglia, mentre nel business anche un fondo d'investimento del settore real estate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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