Google viola il Digital markets act | 890 milioni di multa dall’Ue La replica | Peggiora i prodotti a spese dei consumatori

L’Unione Europea ha inflitto a Google una multa di 890 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act, le nuove norme che regolano le grandi piattaforme digitali. La società ha risposto sostenendo che le sue pratiche peggiorano i prodotti a discapito dei consumatori. La sanzione rappresenta la prima applicazione concreta del nuovo quadro normativo europeo, che mira a limitare il potere delle grandi aziende tecnologiche nel mercato digitale.

Mountain View incappa nella prima grande multa dell’era del Digital Markets Act, le regole europee pensate per limitare il potere delle grandi piattaforme digitali. La Commissione europea ha inflitto a Google due sanzioni per un totale di 890 milioni di euro, accusando il colosso di aver riservato un trattamento preferenziale ai propri servizi nei risultati di Google Search (di qui una sanzione da 460 milioni) e di aver imposto restrizioni agli sviluppatori di applicazioni attraverso Google Play (altri 430 milioni). L’azienda – che può fare ricorso – dovrà ora modificare il funzionamento del motore di ricerca e del Play Store entro 60 giorni, altrimenti rischia ulteriori penalità fino al 5% del fatturato mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Reckless Ben Part 3 | Google Violates Reckless Ben Privacy for NO reason

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