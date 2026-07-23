Sono iniziati i lavori di risanamento presso il sito della Lombarda Petroli, a 16 anni dal disastro ambientale. Il cantiere riguarda principalmente le aree di bonifica e il trattamento delle acque. Resta ancora irrisolto il problema delle cisterne storiche, che non sono state ancora rimosse o adeguatamente messo in sicurezza. La bonifica coinvolge anche le zone circostanti per ridurre i rischi di contaminazione. La fine degli interventi non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Un luogo, forse più di ogni altro tra quelli interessati dalle bonifiche regionali, racconta quanto possa essere lungo e complesso il percorso per sanare certe gravi ferite all’ambiente. È l’ex Lombarda Petroli di Villasanta, il sito simbolo del più grave disastro ambientale lombardo degli ultimi decenni, quando nel febbraio 2010 migliaia di tonnellate di idrocarburi finirono nel Lambro e da lì nel Po. Oggi quell’area è al centro del più impegnativo intervento di bonifica finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del programma dedicato ai “siti orfani”. Un cantiere da oltre 9,1 milioni di euro che interessa l’ex raffineria di via Raffaello Sanzio, dove per quasi quarant’anni si sono raffinati e poi stoccati prodotti petroliferi, fino alla definitiva chiusura dell’impianto nel 2004. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi cantiere alla Lombarda Petroli. Il risanamento a 16 anni dal disastro. Resta il nodo delle storiche cisterne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cisterne deragliate nel Mantovano, disastro sfiorato: per il travaso del gas infiammabile il nodo dell’A22Nella serata di sabato, tre vagoni cisterna contenenti propilene sono deragliati sui binari a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano.

Assegnazioni provvisorie docenti 2026, Cavallini (ANIEF): “Ripristinata la deroga per i genitori over 65, ma resta il nodo dei figli minori di 16 anni”È stato annunciato il ripristino della deroga per i docenti over 65 in occasione delle assegnazioni provvisorie per il 2026.

Argomenti più discussi: Maxi cantiere alla Lombarda Petroli. Il risanamento a 16 anni dal disastro. Resta il nodo delle storiche cisterne; Ex discarica, il cantiere entra nel vivo. L’obiettivo: diventerà un’area verde.

Villasanta, bonifica dell’ex Lombarda Petroli: la ‘fase 1’ dei lavori al traguardoVillasanta (Monza) – La bonifica dell’ex Lombarda Petroli sta procedendo più rapidamente del previsto e, alla scadenza del 30 giugno dei progetti Pnrr, ha completato il 90% dell’intervento programmato ... ilgiorno.it

L’ex Lombarda Petroli volta pagina, aperto il cantiere della bonifica: un anno di lavori per 1,2 milioniI lavori interesseranno, in questa prima fase, i suoli insaturi superficiali fino a un metro di profondità dei terreni della fascia centrale (lotti B,C e D). Ieri sul lotto B sono partite le ... ilgiorno.it