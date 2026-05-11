Cisterne deragliate nel Mantovano disastro sfiorato | per il travaso del gas infiammabile il nodo dell’A22

Nella serata di sabato, tre vagoni cisterna contenenti propilene sono deragliati sui binari a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. Le cisterne, rimaste piegate su un lato, sono state poste sotto stretta sorveglianza a causa della natura infiammabile del gas che trasportano. L’incidente ha coinvolto un nodo della rete autostradale A22, dove si era reso necessario un intervento di travaso del gas per prevenire rischi maggiori.

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Mantova – Tre vagoni cisterna carichi di propilene, il gas altamente infiammabile che serve per produrre la plastica, restano piegati su un lato, lì dove nella serata di sabato sono deragliati dai binari a San Giorgio Bigarello, lì dove sono sorvegliati speciali. Personale dei nuclei Nebcr dei Vigili del Fuoco garantisce una sorveglianza costante alle tre ferrocisterne, vista la pericolosità del materiale che contengono. I tre carri sono parte di un convoglio di diciotto vagoni e contengono circa 85mila tonnellate di propilene, diretto, al momento dell’incidente, verso il Porto di Mantova Valdaro, il più grande centro intermodale della Lombardia orientale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cisterne deragliate nel Mantovano, disastro sfiorato: per il travaso del gas infiammabile il nodo dell’A22 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Deragliano tre ferrocisterne nel mantovano, disastro sfioratoTre ferrocisterne parte di un convoglio contenente sostenze chimiche sono deragliate sabato pomeriggio a San Giorgio Bigarello, nel mantovano. Leggi anche: Incidente fra mezzi pesanti e sversamento di liquido infiammabile, chiusa la A22 Argomenti più discussi: Treno con propilene deraglia nel Mantovano: le immagini del drone; San Giorgio Bigarello, ferrovia bloccata per il deragliamento di tre cisterne con gar infiammabile: al lavoro anche il nucleo emergenze chimiche; Deragliano delle cisterne di propilene: intervento dei vigili del fuoco; Cacciando soldi si sistema. Le intercettazioni di Sempio e di suo papà. Verso la fine l’inchiesta sull’ex pm Venditti.