Assegnazioni provvisorie docenti 2026 Cavallini ANIEF | Ripristinata la deroga per i genitori over 65 ma resta il nodo dei figli minori di 16 anni

È stato annunciato il ripristino della deroga per i docenti over 65 in occasione delle assegnazioni provvisorie per il 2026. Tuttavia, rimane ancora aperto il problema riguardante i genitori con figli minori di 16 anni. La discussione sulla mobilità del personale scolastico è ripresa dopo il primo incontro tra le sigle sindacali e l’Aran, focalizzato sulla parte normativa del nuovo contratto scuola.

La mobilità del personale scolastico torna al centro del confronto sindacale dopo il primo incontro all’Aran sulla parte normativa del nuovo contratto scuola. Nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, Stefano Cavallini di Anief ha fatto il punto sulle richieste avanzate dal sindacato, soffermandosi in particolare sui vincoli alla mobilità territoriale e professionale. Secondo Cavallini, l’avvio della trattativa rappresenta il primo vero passaggio operativo dopo la chiusura della parte economica del contratto avvenuta ad aprile. “Ieri è stata una giornata in cui l’Aran ci ha presentato come prima bozza le relazioni sindacali”, ha spiegato il sindacalista, sottolineando come proprio nelle relazioni sindacali rientri anche il tema della mobilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial Mobilità docenti 2026, a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l'istanza

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