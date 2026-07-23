Mauritius approvata legge per criminalizzare lo stupro coniugale

I legislatori di Mauritius hanno approvato una legge che criminalizza lo stupro coniugale, ponendo fine a una norma di epoca coloniale. La nuova normativa prevede pene detentive da 10 a 45 anni. La legge rappresenta una modifica significativa nel quadro legale del paese e mira a tutelare le donne da abusi all’interno del matrimonio. La riforma è stata approvata con un voto unanime in Parlamento.

I legislatori di Mauritius ha approvato una legge per criminalizzare lo stupro coniugale, una riforma storica per i diritti delle donne che pone fine a una legge di epoca coloniale, prevedendo pene detentive da 10 a 45 anni. “Non costituirà una difesa per una persona accusata del reato di stupro il fatto che, al momento del reato, fosse sposata civilmente o religiosamente con la vittima”, recita la legge accolta con favore come un passo cruciale nella lotta contro la violenza domestica in un paese in cui i dati ufficiali mostrano che l’86,6% delle vittime sono donne. “Il governo riconosce che la violenza domestica deve essere trattata come un reato grave e non come una questione privata”, ha dichiarato il Procuratore Generale Gavin Glover al parlamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

India: il matrimonio impedisce di denunciare lo stupro coniugaleIn India, esistono norme legali che rendono difficile per le vittime di stupro coniugale sporgere denuncia contro i propri mariti.

In Francia in migliaia in marcia per chiedere una legge contro la violenza sessuale (dopo lo stupro e l’omicidio della bambina Lyhanna)Sabato migliaia di persone hanno attraversato le strade di diverse città francesi, sventolando cartelli e gridando slogan contro la violenza sessuale.

Argomenti più discussi: Mauritius: approvata la legge che criminalizza lo stupro coniugale; Mauritius, approvata legge per criminalizzare lo stupro coniugale; Fentanyl rubato: a Roma due custodi dell'Israelitico sotto indagine; Udine, oltre 200 in piazza contro l'indifferenza per la morte di Fakir.

Mauritius: approvata la legge che criminalizza lo stupro coniugaleIl Parlamento di Mauritius ha approvato una legge storica che introduce la criminalizzazione dello stupro coniugale. Questa nuova normativa rappresenta un cambiamento epocale nel sistema giuridico del ... it.blastingnews.com