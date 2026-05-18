India | il matrimonio impedisce di denunciare lo stupro coniugale

In India, esistono norme legali che rendono difficile per le vittime di stupro coniugale sporgere denuncia contro i propri mariti. Il codice penale del paese prevede che un rapporto coniugale costituisca una sorta di immunità, ostacolando le denunce di violenza sessuale tra coniugi. Inoltre, le differenze di casta spesso influenzano le possibilità delle vittime di accedere alla giustizia, con alcune comunità che incontrano maggiori ostacoli nel denunciare gli abusi.

?? Punti chiave Perché il codice penale indiano protegge ancora i mariti dagli aggressori? Come influiscono le gerarchie di casta sulla denuncia delle vittime? Chi sono i gruppi che si oppongono alla riforma del codice? Quali conseguenze affrontano le donne nelle comunità rurali più isolate??? In Breve L'articolo 375 del codice coloniale del 1860 esclude lo stupro tra marito e moglie. L'India si unisce a oltre 30 Paesi che non criminalizzano lo stupro coniugale. L'attivista Yogita . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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