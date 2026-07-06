Sabato migliaia di persone hanno attraversato le strade di diverse città francesi, sventolando cartelli e gridando slogan contro la violenza sessuale. La mobilitazione è nata in seguito allo stupro e all’omicidio di una bambina di 11 anni, avvenuti nelle settimane precedenti. La richiesta principale è di adottare nuove leggi e misure più severe per contrastare il fenomeno. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un corteo pacifico.

Sabato migliaia di persone si sono riunite in tutta la Francia per chiedere un intervento del governo contro la violenza sessuale, dopo lo stupro e l’omicidio di una bambina di 11 anni che ha fatto da detonatore per una mobilitazione di massa. La bambina, identificata come Lyhanna, era scomparsa il 29 maggio nella cittadina di Fleurance, nel sud-ovest del Paese. Il suo corpo è stato ritrovato quasi una settimana dopo in un silo abbandonato. La rabbia è aumentata quando si è saputo che il principale sospettato, padre 41enne di una compagna di scuola, era già stato formalmente accusato in due occasioni di aver stuprato una minore. Le indagini erano però state archi­viate o si erano arenate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Francia in migliaia in marcia per chiedere una legge contro la violenza sessuale (dopo lo stupro e l’omicidio della bambina Lyhanna)

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Francia, migliaia in marcia per chiedere una legge contro la violenza sessuale

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