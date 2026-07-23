Due uomini sono stati assolti dall’accusa di violenza sessuale, dopo che le verifiche hanno accertato che non ci sono prove sufficienti a dimostrare la responsabilità degli imputati. La procura ha riconosciuto un “clima goliardico discutibile”, ma ha precisato che non ci sono evidenze di costrizioni o violenze. La sentenza ha evidenziato che, al di là di comportamenti discutibili, non vi sono elementi per sostenere l’accusa di stupro.

Milano, 23 luglio 2026 – Una "condotta moralmente discutibile", ma nessuna costrizione evidente e nessuna prova - oltre ogni ragionevole dubbio - sulla responsabilità degli imputati. È uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno assolto – ribaltando il verdetto di primo grado – , lo scorso aprile, i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, entrambi accusati con tre loro amici, di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa statunitense. Abusi che, secondo la denuncia, sarebbero avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 nell’abitazione del figlio dell’ex bandiera del Livorno Cristiano, a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale: “Clima goliardico discutibile, ma nessuna prova di stupro”

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