A Siena, due giovani schermidori italiani sono stati assolti con formula piena dal giudice Andrea Grandinetti nel procedimento che li vedeva accusati di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su un’atleta uzbeka minorenne al tempo dei fatti. La vicenda si è conclusa con questa decisione del tribunale, che ha esaminato le accuse mosse nei loro confronti. La sentenza ha chiuso il procedimento giudiziario riguardante il caso.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Siena, Andrea Grandinetti, ha assolto con formula piena due giovani schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un’atleta uzbeka, minorenne all’epoca dei fatti. La sentenza, pronunciata al termine del rito abbreviato, stabilisce che ‘ il fatto non sussiste ‘. L’episodio contestato sarebbe avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma a Chianciano Terme, nel Senese, con la partecipazione di delegazioni sportive straniere. In aula era presente la giovane schermitrice, che ha reagito in lacrime alla lettura della sentenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siena, due schermidori assolti da accusa di violenza sessuale su una collega

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