Due schermidori italiani sono stati assolti dall'accusa di stupro di gruppo. L’atleta Fernanda Herrera, coinvolta nel procedimento, ha reagito con lacrime e ha chiesto che venga fatta giustizia. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, con la donna che ha espresso il suo disappunto per il risultato del processo. La decisione della corte arriva al termine di un procedimento giudiziario lungo e complesso, che ha portato alla pronuncia di assoluzione per entrambe le parti coinvolte.

“Ho avuto a che fare con le persone peggiori. In questi tre anni non ho mai voluto far vedere la mia faccia, ma ora sono stanca”. Con queste parole Fernanda Herrera, campionessa di scherma, ha reagito l’udienza con rito abbreviato sulla violenza sessuale di gruppo che sarebbe stata commessa due giovani schermidori nel giro della Nazionale che lei aveva denunciato per violenza sessuale di gruppo. I due sono stati assolti perché “il fatto non sussiste”. Schermidori assolti dall'accusa di stupro Cosa è successo in hotel a Chianciano Terme nel 2023 Fernanda Herrera chiede giustizia L'avvocato: "Prove schiaccianti" La richiesta del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Schermidori italiani assolti dall'accusa di stupro di gruppo, Fernanda Herrera in lacrime chiede giustizia

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Schermidori assolti da accuse di violenza, la ragazza che ha denunciato: Voglio giustizia

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