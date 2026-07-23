È l’insostenibile leggerezza di Lepore, che ha convocato la “piazza per la giustizia” quand’era chiaro che sarebbe diventata «vendetta», d’altronde l’avevano invocata gli stessi parenti e amici di Fakir. E se il dem non immaginava le conseguenze – poliziotti feriti, auto incendiate, vetrine rotte e cassonetti distrutti – allora da quand’è sindaco ha dormito, non ha visto che “la piazza”, a Bologna, va sempre a finire così. A questo punto si dimetta e torni a ronfare. Ma è anche lo strabismo (o sono le allucinazioni) di Lepore, il quale dice di aver visto due manifestazioni, una di buoni e l’altra «brutta», e peccato che i manifestanti fossero gli stessi, solo che prima erano in piazza del Nettunoemezzora dopo hanno girato l’angolo in piazza Roosevelt, dove c’è la questura, minacciata da migliaia di scalmanati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Matteo Lepore sotto assedio: "Paghi o si dimetta"

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