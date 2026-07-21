Circa duecento antagonisti si sono radunati in piazza Roosevelt, via Ugo Bassi e strade vicine, trasformando l’area in un campo di battaglia. La manifestazione, organizzata con circa 4.000 partecipanti, chiedeva giustizia e verità per Fakir. Dopo il corteo, il centro è rimasto sotto assedio fino a notte. Tra i presenti, alcuni si sono nascosti tra chi chiedeva pacificamente, mentre altri hanno partecipato a momenti di scontro con le forze dell’ordine.

e Francesco Moroni Erano nascosti tra le fila di chi chiedeva "giustizia e verità per Fakir", i duecento antagonisti che hanno trasformato in un campo di battaglia piazza Roosevelt, via Ugo Bassi e le strade limitrofe del centro. Strade, ancora una volta, teatro di scontri con la polizia, tra lanci di bottiglie di vetro, bombe carta, oggetti e cartelli stradali da un lato e la repressione delle forze dell’ordine con lacrimogeni e idranti dall’altro. Mentre la famiglia di Fakir aveva chiesto "non odio né vendetta" dalle scale della Salaborsa, così come gli organizzatori del corteo dei collettivi che si è spinto fin sotto la Prefettura, alcuni hanno invece deciso di andare oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le due piazze per Fakir. Con Lepore in 4.000: "Giustizia". Poi l’assalto degli antagonisti. Centro sotto assedio fino a notte

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