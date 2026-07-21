A Bologna, nella notte, si sono verificati incendi e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta, iniziata con un presidio in piazza del Nettuno per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, è degenerata in violenza. La città è rimasta danneggiata e in uno stato di caos. Il sindaco ha richiesto le dimissioni del presidente della regione, accusandolo di non aver gestito adeguatamente la situazione.

Bologna si è risvegliata devastata dopo una notte di incendi e scontri con le forze dell’ordine. Iniziato senza incidenti, il presidio convocato in piazza del Nettuno per chiedere "verità e giustizia" sulla morte di Abderrahim Fakir ha trasformato la città a guida Pd in un teatro di violenza. Una volta terminata la manifestazione, infatti, una parte del corteo si è diretta verso la Prefettura e la Questura, trasformando il centro in un campo di battaglia. Bottiglie, bombe carta e altri oggetti sono stati scagliati contro gli agenti schierati in tenuta antisommossa. Alcuni manifestanti hanno divelto le protezioni dei blindati, utilizzato transenne e biciclette per costruire barricate e dato alle fiamme automobili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilgiornale.it - Scontri a Bologna, Lepore sotto assedio: "Deve dimettersi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontri a Bologna, città sotto assedio. Il sindacato di Polizia contro il sindaco LeporeA Bologna si sono verificati scontri tra forze di polizia e cittadini, con il sindacato di polizia che ha criticato il sindaco.

Bologna a ferro e fuoco, bufera su Lepore: "Deve dimettersi". Salvini: “Sinistra irresponsabile”Bologna si è svegliata con strade devastate e veicoli dati alle fiamme, dopo una notte di incendi e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Temi più discussi: Cosa è successo alla manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna; Bologna, presidio per Fakir: Verità, giustizia e dignità; La piazza si infiamma a Bologna, scontri tra manifestanti e agenti; Caso Fakir, scontri nelle piazze: in migliaia al presidio del sindaco. Poi gli antagonisti scatenano il caos.

#Bologna Il sindaco #Lepore sugli scontri seguiti alla morte di #Fakir A Bologna c’erano due piazze. La città è rappresentata solo da quella pacifica con migliaia di persone non da quella degli scontri. Chi risponde alla violenza con la violenza è fuori di diritt x.com

Bologna, serata di tensioni tra polizia e manifestanti durante il corteo per Fakir: undici feriti, auto in fiamme e lacrimogeni. Il New York Times: Come George Floyd - Video reddit

Scontri a Bologna al presidio per Fakir. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco LeporeDopo il commosso intervento della nipote Yossra, che chiede non odio, ma giustizia, verità e dignità, la situazione degenera in ... huffingtonpost.it

Lepore: Ieri a Bologna due piazze, solo una rappresenta la città(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Ieri Bologna ha visto due piazze. Piazza Nettuno rappresenta Bologna. C'erano migliaia di persone che si sono incontrate pacificamente e spontaneamente, per esprimere la lo ... tuttosport.com