Durante l'ultima puntata di Omnibus su La7, si è parlato della decisione del sindaco di organizzare una manifestazione in ricordo di Abderrahim Fakir. La proposta ha suscitato critiche, tra cui quella di Molinari, che ha definito il sindaco un estremista e ha accusato la manifestazione di essere responsabile delle violenze. La discussione si è concentrata su questa iniziativa e sulle sue implicazioni.

Al centro del dibattito, nell'ultima puntata di Omnibus, su La7, c'è la decisione del sindaco Matteo Lepore di organizzare una manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Manifestazione che ha portato a duri scontri tra il corteo e le forze dell'ordine. Ospite in studio c'è Maurizio Molinari, ex direttore di Repubblica. "È una piazza frutto degli errori del sindaco ", esordisce il giornalista. "Il sindaco Lepore, espressione del Pd, in realtà governa la città andando incontro alle istanze più estreme, alla sinistra del Pd. Lo ha fatto su altri temi come su Gaza e adesso lo fa su questa questione dell'immigrazione". Parole durissime. ... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Matteo Lepore, anche Molinari lo condanna: "Un estremista, responsabile delle violenze"

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