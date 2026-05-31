Bologna lo sportello anti-islamofobia | l' ultima trovata di Matteo Lepore

Notizia in breve

A Bologna è stato aperto uno sportello anti-islamofobia. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco della città, pochi giorni dopo un tentato attacco in provincia di Modena e in seguito a una sconfitta elettorale a Venezia, dove la lista del Partito Democratico ha presentato candidati islamici. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità operative o sui finanziamenti.