Bologna lo sportello anti-islamofobia | l' ultima trovata di Matteo Lepore
A Bologna è stato aperto uno sportello anti-islamofobia. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco della città, pochi giorni dopo un tentato attacco in provincia di Modena e in seguito a una sconfitta elettorale a Venezia, dove la lista del Partito Democratico ha presentato candidati islamici. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità operative o sui finanziamenti.
Alla sinistra non basta mai. A pochi giorni dalla tentata strage di Modena, a poche ore dalla sonora batosta rimediata a Venezia con la lista del Pd a disposizione dei candidati islamici, insiste. E fa arrabbiare ancora di più chi guarda attonito in direzione delle loro amministrazioni locali. L’ultimo segnale viene proprio dal capoluogo dell’Emilia. A Bologna il Comune ha infatti deciso di attivare uno sportello contro l’islamofobia. Così, tanto per fare la parte dei buonisti contro i cattivisti. In pratica, chi vuole segnalare episodi di intolleranza contro gli islamici va in Comune. Chissà se avviene lo stesso nei paesi musulmani dove invece i cristiani li scannano direttamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Apre a Bologna lo Sportello contro lislamofobia
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