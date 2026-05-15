Elezioni a sostenere la candidatura di Isola arrivano anche l' eurodeputata Alessandra Moretti e Matteo Lepore

In vista delle elezioni del 24 e 25 maggio, il Partito Democratico ha programmato a Faenza un evento intitolato “L’Europa nelle città”. A sostegno della candidatura di Isola, sono stati annunciati la partecipazione dell’eurodeputata Alessandra Moretti e del sindaco di una grande città del nord Italia. La serata prevede interventi e discussioni per approfondire temi legati all’Europa e al ruolo delle città nel processo elettorale. L’iniziativa mira a coinvolgere gli iscritti e i cittadini interessati.

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