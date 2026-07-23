mattarella festeggia 85 anni gli auguri della premier meloni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Presidente della Repubblica celebra il suo compleanno. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi, 23 luglio, 85 anni. In occasione della ricorrenza, sono arrivati gli auguri istituzionali della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto rivolgersi personalmente al Capo dello Stato con una telefonata. La telefonata della presidente del Consiglio. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, Meloni ha contattato Mattarella per esprimergli gli auguri di buon compleanno sia a titolo personale sia a nome dell’intero Governo. Nel corso della conversazione, la presidente del Consiglio ha... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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