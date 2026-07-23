mattarella compie 85 anni gli auguri dalla politica al presidente della repubblica

Il presidente della Repubblica ha compiuto 85 anni. È in carica da oltre 11 anni, la durata più lunga nella storia della Repubblica. La carriera politica è iniziata nel 1983, quando è stato eletto alla Camera con il partito della Democrazia cristiana. Numerosi esponenti politici hanno inviato gli auguri per il suo compleanno.

Oltre 11 anni di presidenza, la più lunga della storia repubblicana, inquilino al Colle dopo una lunga e proficua carriera politica iniziata nel 1983 nelle fila della Democrazia cristiana con l’elezione alla Camera. Ed oggi,Sergio Mattarellacompie 85 anni, con alle spalle una vita dedicata alla politica. Politica a cui era vicino già per tradizione familiare, per suo padre membro dell’Assemblea costituente, storico esponente della Dc e più volte ministro tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Ma intesificatasi nella sua attività dopo l’assassinio di suo fratello Piersanti Mattarella, governatore della Sicilia, ucciso il 6 gennaio 1980 da Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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