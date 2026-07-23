Mattarella compie 85 anni | le sfide al Colle tra elezioni e Costituzione

Il presidente della Repubblica compie 85 anni e festeggia a Castelporziano con la famiglia, per poi tornare al Quirinale. Incarico ricoperto da 11 anni, durante i quali si sono susseguite crisi politiche, emergenze sanitarie e conflitti internazionali. Tra le sfide affrontate ci sono state anche questioni legate alla Costituzione e alle elezioni politiche.

Un compleanno che trascorrerà a Castelporziano, a pranzo con figli e nipoti, poi rientrerà al Quirinale. Mattarella festeggia 85 anni, gli ultimi 11 da capo dello Stato attraversati da fasi affatto semplici se ricordiamo le varie crisi politiche e i diversi governi che ha battezzato, oltre al Covid e le guerre. Ma anche questo suo 85esimo ha un affaccio su una stagione con qualche difficoltà. In agenda ci sono già scadenze segnate ma su un appuntamento resta un punto di domanda: le prossime elezioni politiche. Dovrà sciogliere le Camere in anticipo? O la legislatura arriverà alla scadenza naturale di settembre? Sia come sia, Mattarella sa che in ogni caso dovrà affrontare mesi di campagna elettorale con tormenti e acuti che spesso coinvolgono pure il Colle. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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