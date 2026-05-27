Elezioni comunali le curiosità | dalla festa annullata al Settimo Quartiere alle sfide al Comune tra ex coniugi e parenti

Da messinatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali 2026, si sono verificati diversi episodi insoliti. Una festa prevista nel Settimo Quartiere è stata annullata senza spiegazioni ufficiali. Contestualmente, si sono registrate sfide tra ex coniugi e parenti nelle liste in corsa per il Consiglio comunale. Mentre i risultati ufficiali non sono ancora definitivi, le preferenze raccolte finora mostrano alcune tendenze interessanti. La tornata elettorale continua a riservare sorprese e situazioni inaspettate.

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In attesa di ufficialità definitive sui conteggi delle preferenze per l'assegnazione degli ultimi seggi le elezioni comunali 2026 hanno riservato diverse curiosità. A cominciare dalla festa al nuovo Settimo Quartiere che è stata annullata quando tutto era pronto. Da quanto si narra tutto stava. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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