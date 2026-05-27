Elezioni comunali le curiosità | dalla festa annullata al Settimo Quartiere alle sfide al Comune tra ex coniugi e parenti

Notizia in breve

Durante le elezioni comunali 2026, si sono verificati diversi episodi insoliti. Una festa prevista nel Settimo Quartiere è stata annullata senza spiegazioni ufficiali. Contestualmente, si sono registrate sfide tra ex coniugi e parenti nelle liste in corsa per il Consiglio comunale. Mentre i risultati ufficiali non sono ancora definitivi, le preferenze raccolte finora mostrano alcune tendenze interessanti. La tornata elettorale continua a riservare sorprese e situazioni inaspettate.