2 giugno la Repubblica compie 80 anni | la cerimonia all’Altare della Patria e la parata ai Fori Mattarella | Costituzione nostra casa comune – La diretta

Il 2 giugno si celebra l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica con eventi a Roma. La cerimonia si è svolta all’Altare della Patria, seguita dalla parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Durante la giornata, le Frecce Tricolori hanno sorvolato la città. Il presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso in cui ha definito la Costituzione come una “casa comune”.

La Festa della Repubblica entra nel vivo con le celebrazioni per l’ 80esimo anniversario, che a Roma si svolgono lungo via dei Fori Imperiali con la tradizionale parata militare e il suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori. In serata, ci sarà l’evento, primo del suo genere, al Quirinale. Dopo l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a bordo della storica Lancia Flaminia e la sua presenza sul palco d’onore insieme ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la cerimonia ha visto anche la sfilata dei circa 280 sindaci. A seguire si è esibito il maestro Andrea Bocelli, che – accompagnato da una banda interforze – ha intonato l’inno nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

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La Repubblica compie 80 anni: le celebrazioni del 2 giugno

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