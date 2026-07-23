Mattarella compie 85 anni la telefonata di Meloni | Profonda considerazione e riconoscenza
Il presidente della Repubblica ha compiuto 85 anni. La presidente del Consiglio ha chiamato per fare gli auguri, esprimendo considerazione e riconoscenza. La notizia ha coinvolto anche altri esponenti politici, che hanno manifestato affetto e vicinanza. La giornata è stata caratterizzata da messaggi di auguri provenienti da diverse forze politiche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al di fuori di queste comunicazioni.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 85 anni e tutto il mondo politico gli fa sentire il proprio affetto e la propria vicinanza. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato oggi a Mattarella, «per porgergli, a titolo personale e a nome dell'intero Governo, i più sinceri auguri in occasione del suo compleanno». Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, nel corso del colloquio, Meloni «ha espresso al Capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione». Tra i primi a inviare gli auguri ci sono i presidenti di Camera e Senato con Lorenzo Fontana che scrive in una nota: «Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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