Oggi Sergio Mattarella compie 85 anni e celebra il compleanno a Castelporziano, dove si trova con i figli e i nipoti. Dopo il pranzo, rientrerà al Quirinale. Le prime ore del giorno sono state caratterizzate da messaggi di auguri provenienti dalle principali cariche istituzionali.

Sergio Mattarella compie oggi 85 anni: un compleanno che trascorrerà a Castelporziano, a pranzo con figli e nipoti, poi rientrerà al Quirinale. Già dalle prime ore del mattino sono arrivati i messaggi di auguri delle più alte cariche istituzionali. Tra i primi, i presidenti di Camera e Senato co n Lorenzo Fontana che scrive in una nota: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”. I gnazio La Russa affida ai social il messaggio: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mattarella compie 85 anni e festeggia con i nipoti. Meloni: “Grazie per il servizio che rende all’Italia”

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