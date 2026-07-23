mattarella compie 85 anni gli auguri degli esponenti politici

Il presidente della Repubblica ha compiuto 85 anni. Nato il 23 luglio 1941 a Palermo, riceve gli auguri da diversi esponenti politici. Tra questi, il presidente della Camera e il presidente del Senato hanno inviato messaggi di auguri ufficiali. Lorenzo Fontana ha espresso i suoi più sentiti auguri in una nota.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 85 anni: è nato il 23 luglio del 1941 a Palermo. Tra i primi a inviare gli auguri ci sono i presidenti di Camera e Senato con Lorenzo Fontana che scrive in una nota: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”. Ignazio La Russa affida ai social il messaggio: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Il presidente Mattarella compie oggi 85 anni. x.com

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