Mattarella compie 85 anni Gli auguri al presidente
Il presidente della Repubblica ha compiuto 85 anni. Gli auguri ufficiali sono arrivati da tutto il mondo politico italiano, tra cui quelli della premier in una telefonata. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle celebrazioni o sui messaggi inviati.
Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 85 anni. Gli auguri ufficiali da tutto l’arco politico italiano ma non solo a partire da quelli, espressi in una telefonata, dalla premier Giorgia Meloni. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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