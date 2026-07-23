Il presidente della Repubblica ha compiuto 85 anni il 23 luglio, celebrando il suo primo compleanno da quando è al Quirinale. È stato in carica per più di undici anni, diventando uno dei presidenti più longevi della storia della Repubblica. La giornata è trascorsa con gli auguri e i festeggiamenti ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblici sui festeggiamenti o sulle iniziative specifiche.

Roma – Ottantacinque anni e un primato destinato a entrare nella storia della Repubblica. Sergio Mattarella ha festeggiato oggi, 23 luglio, il suo compleanno dopo oltre undici anni al Quirinale. Eletto il 31 gennaio 2015 e rieletto nel febbraio 2022, è il secondo capo dello Stato confermato per un secondo mandato dopo Giorgio Napolitano e il presidente della Repubblica rimasto più a lungo al Colle. Un festeggiamento sobrio a Castelporziano insieme a figli e nipoti, prima di rientrare al Quirinale dove il lavoro non si ferma. Dai ministri del governo Meloni ai leader di opposizione tanti i messaggi indirizzati al capo dello Stato. Tra i primi, i presidenti di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mattarella, 85 anni e un primato destinato a entrare nella storia della Repubblica: gli auguri a ‘Sergio’, il presidente dei cittadini

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Gli #auguri di #Tv2000 e #inBlu2000 al presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella per i suoi 85 anni. @Quirinale Eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stat x.com

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