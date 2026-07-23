Mastantuono alla Juventus? Perchè può essere lui il colpo giusto per la trequarti di Spalletti | l’analisi

Da juventusnews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus starebbe valutando l’acquisto di Mastantuono per rinforzare la trequarti. La società ha individuato nel giocatore un possibile rinforzo, sfruttando anche un’opportunità proveniente da Madrid. La trattativa sembra essere in fase di valutazione, con i dirigenti che analizzano le potenzialità di inserimento nel reparto offensivo. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte.

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di Luca Fioretti Rispunta il nome di Mastantuono per la trequarti della Juventus: la dirigenza fiuta la grande occasione da Madrid per sbloccare la trequarti. Il calciomercato della  Juventus  potrebbe presto regalare una svolta per la trequarti. Alla fine della passata stagione,  Luciano Spalletti  aveva espressamente richiesto un rinforzo per la zona della trequarti, indicando la totale necessità di inserire maggiore imprevedibilità sul campo. Per numerose settimane la dirigenza ha seguito con insistenza la pista che portava a  Brahim Diaz, tentando in ogni modo di convincerlo. Tuttavia,  i vertici dei bianconeri si sono scontrati contro il solido muro eretto dal marocchino, il quale ha ribadito la ferma intenzione di non lasciare il Real Madrid e costringendo la Vecchia Signora a valutare valide alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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