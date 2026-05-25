La Juventus irrompe nella corsa a Robertson | perché sarebbe il colpo giusto per la fascia di Spalletti L’analisi completa

La Juventus ha iniziato le trattative per ingaggiare Andrew Robertson. Il difensore scozzese gioca attualmente in Premier League e rappresenta una possibile soluzione per rafforzare la fascia destra. La società sta valutando i dettagli dell’affare, che potrebbe portare all’accordo nelle prossime settimane. La decisione dipende dalle condizioni offerte e dalle trattative con il suo attuale club.

Juventus entra in trattative per Robertson: perché potrebbe essere il colpo giusto per la fascia di Spalletti. L’analisi completa. La Juventus, seguendo alla lettera le indicazioni del tecnico Luciano Spalletti, è attivamente al lavoro per arricchire la rosa in vista della prossima annata. Il club bianconero cerca disperatamente elementi di spiccata personalità per affrontare al meglio le nuove sfide in campo. Secondo Gianluca Di Marzio, la dirigenza si è mossa con decisione per Andrew Robertson, terzino sinistro attualmente in scadenza di contratto con il Liverpool. L’interesse dimostra la chiara volontà di innalzare il livello tecnico complessivo della squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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